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25 هاتريك لـ هالاند خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب بلاده - أخبار كلمتك

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25 هاتريك لـ هالاند خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب بلاده - أخبار كلمتك

25 هاتريك لـ هالاند خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب بلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - سجل النرويجي إيرلينج هالاند هاتريك في فوز منتخب بلاده على ضيفه منتخب كازاخستان بخماسية دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب وليفال ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

بهذه الأهداف الثلاثة في شباك كازاخستان وصل هالاند للهاتريك رقم 25 في مسيرته الاحترافية مع المنتخب والاندية التي لعب لها في جميع البطولات.

25 هاتريك لـ هالاند في مسيرته الاحترافية

وجاء الـ 25 هاتريك التي سجلها هاتريك كالتالي:"

مانشستر سيتي الإنجليزي: 11 هاتريك

بوروسيا دورتموند الألماني: 4 هاتريك

منتخب النرويج: 4 هاتريك

رد بول سالزبورج النمساوي: 5 هاتريك

 مولده النرويجي: 1 هاتريك

وكان أول هاتريك في مسيرته مع مولده ضد بران النرويجي عام 2019.

هاتريك هالاند يقود النرويج للفوز على كازاخستان بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على ضيفه منتخب كازاخستان بخماسية دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب وليفال ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل أهداف منتخب النرويج، إيرلينج هالاند هاتريك في الدقائق 23 و37 و71، ألكسندر سورلوث في الدقيقة 41، أنطونيو نوسا في الدقيقة 76.

 

تشكيل النرويج ضد كازاخستان 

حراسة المرمى: إيجيل سيلفيك.

خط الدفاع: ماركوس بيديرسن، ستيان جيريجيرسين،15 ليو أوستيجارد، جوليان رايرسون.

خط الوسط: كريستيان ثورستفيدت، ساندر بيرجي، مورتن تورسبي.

خط الهجوم:  أنطونيو نوسا، ألكسندر سورلوث، هالاند.

تشكيل منتخب كازاخستان أمام النرويج 

حراسة المرمى: ستاس بوكاتيلوف.

خط الدفاع: نورالي أليب، يان فوغوروفسكي، إسلام تشيسنوكوف، علي بيك قاسيم.

خط الوسط: باختيور زينوتدينوف، أسخات تاجيبيرجن، سلطان استانوف، إركين تابالوف. 

خط الهجوم: مكسيم سامورودوف، أبات أيمبيتوف.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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