كرة اليد، الزمالك يهزم الأهلي في قمة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:48 مساءً - كرة اليد، حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة (32-30)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في قمة المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح نادي الزمالك بنتيجة (20-15).

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في مدينة نصر.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2.

قائمة خالد فتحي في انتخابات كرة اليد

أعلن خالد فتحي المرشح على رئاسة اتحاد كرة اليد قائمته، استعدادا لخوض الانتخابات المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وضمت قائمة خالد فتحي كلًّا من:

منصب الرئيس: خالد فتحي

نائب الرئيس: خالد ديوان

أمين الصندوق: نبيل خشبة

العضوية:

عمرو فتحي - خالد صالح - محمد جمال هليل - عبير عقيل - أحمد زقزوق - عمرو الشناوي.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

وتضم قائمة المرشحين كلًّا من:

منصب الرئيس:

خالد فتحي - محمد الأمين - هادي فهمي

نائب الرئيس:

ياسر الرملي - جابر سعيد - خالد ديوان

أمين الصندوق:

عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية:

محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - آمال زوام.

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