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الرياضة - 09:41 - «من يتعاطاه لا يتحكم في قراراته».. أستاذ علاج سموم يكشف تفاصيل صادمة عن مخدر «GHP»| فيديو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - «من يتعاطاه لا يتحكم في قراراته».. أستاذ علاج سموم يكشف تفاصيل صادمة عن مخدر «GHP»| فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - «من يتعاطاه لا يتحكم في قراراته».. أستاذ علاج سموم يكشف تفاصيل صادمة عن مخدر «GHP»| فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:41 مساءً - كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم بطب قصر العيني، تفاصيل مخدر «GHP»، بعد ضبط جرعة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، موضحا أنه مخدر صناعي يتم تخليقه معمليا.

وتابع عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كعقار ليس غاليا في السعر، وليس له طعم ولا شكل ولا رائحة، ويسبب الاسترخاء والانتعاشة، وقد يؤدي إلى فقدان الوعي والإغماء مع زيادة الجرعة.

ولفت الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم بطب قصر العيني، إلى فرصة حدوث مضاعفات منه وقد يصل إلى الوفاة، فمن يتعاطاه يشعر بالهلوسة، ويفقد السيطرة على التحكم في تصرفاته، ويتبع الأوامر التي تلقى له ويكون مسيرا غير مخير.

وأكد أن، من يتعاطاه يفقد الذاكرة خلال كونه تحت تأثير هذا المخدر، ويكون غير قادر على التحكم في قراراته، ويبدأ مفعوله بعد ربع ساعة من تناوله ويستمر حتى 6 ساعات، وبعدها لا يتذكر الشخص ما جرى خلال هذه المدة.

وشدد على أن، تناوله قد ينتج عنه الإدمان، وبعد فترة يكون هناك حاجة لزيادة الجرعة، مضيفا: المفترض أنه يدخل جدول المخدرات حيث إنه غير مسجل في مصر ولا يستخدم كعقارات دوائية.

ووجه نصيحة لأولياء الامور قائلا: عند ملاحظة تغير في صفات الأبناء خاصة بعد العودة من خروجة مع الأصدقاء ويكون غير قادر على النوم مع ضيف في التنفس وعصبية غير عادية، مع قلق شديد، يجب التنبه لهذا واتخاذ الإجراء اللازم.

وطالب الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم بطب قصر العيني، أي شخص بعدم ترك مشروبه معرضا لأي أحد طالما أنه خارج المنزل، لأنه يمكن أن يضع له أحد جرعة من أي مادة مخدرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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