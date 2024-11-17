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وزير الرياضة يناقش الخطط التسويقية والاستثمارية لهيئة استاد القاهرة - أخبار كلمتك

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وزير الرياضة يناقش الخطط التسويقية والاستثمارية لهيئة استاد القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يناقش الخطط التسويقية والاستثمارية لهيئة استاد القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، عبر الفيديو كونفرانس مع أعضاء الهيئة الدكتور أشرف العربي، والدكتور أسامة صالح، وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي، وعدد من المسئولين والمستشارين.

تناول الاجتماع مناقشة إعداد خطة إستراتيجية متكاملة لهيئة استاد القاهرة، وما تتضمنه من خطط تسويقية واستثمارية تضمن الاستدامة والكفاءة المالية للهيئة، بما يضمن تطوير دورها في خدمة الرياضة المصرية وتعزيز مواردها.

أشرف صبحي يناقش الخطط التسويقية والاستثمارية لهيئة استاد القاهرة
أشرف صبحي يناقش الخطط التسويقية والاستثمارية لهيئة استاد القاهرة

كما تطرقت المناقشات إلي آليات تحسين الخدمات المقدمة داخل استاد القاهرة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوظيف أحدث التقنيات في إدارة المنشآت الرياضية تضمن تحويل الاستاد إلى مركز رياضي متكامل يُسهم في رفع مستوى الرياضة ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

أشرف صبحي يناقش الخطط التسويقية والاستثمارية لهيئة استاد القاهرة
أشرف صبحي يناقش الخطط التسويقية والاستثمارية لهيئة استاد القاهرة

أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية وضع رؤية مستقبلية واضحة لتطوير هيئة استاد القاهرة الدولي باعتبارها واحدة من أبرز المنشآت الرياضية في مصر والمنطقة. وأكد على ضرورة تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية للهيئة من خلال الخطة التسويقية، الاستثمار والشراكات، الاستدامة المالية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن هيئة استاد القاهرة الدولي تشهد خطة تطوير في ضوء اقتصادي واستثماري وخدمي وفق توجيهات القيادة السياسية.

 

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؛ بشأن تنظيم ندوات توعوية داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية لنشر ثقافة الوعي بأهمية الحد من المنشطات.

يستهدف البروتوكول نشر ثقافة الوعي بأهمية مكافحة المنشطات بمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية، استضافة المتخصصين في هذا المجال في التجمعات الشبابية وتنظيم جلسات حوارية مع الشباب وبعض الأنشطة والبرامج التي تنظمها الوزارة، اتاحة مراكز الشباب لتنفيذ اللقاءات التوعوية، وشن حملات توعوية.

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات
أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

كما يتضمن البروتوكول مشاركة متخصصين من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتنفيذ ندوات ولقاءات توعوية بمراكز الشباب للتعريف بأهمية اللعب النظيف وتوعية أولياء الأمور والمدربين من مخاطر المنشطات.

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات
أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير الرياضة والرياضيين والتي توليها أهمية قصوى وتسعى لتحقيق رؤية القيادة السياسية، وتعزيز الرياضة وصحة الرياضيين ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة، من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق النجاحات في البطولات الرياضية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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