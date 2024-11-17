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بعد غياب 605 أيام، رياض محرز يعود للتسجيل مع منتخب الجزائر - أخبار كلمتك

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بعد غياب 605 أيام، رياض محرز يعود للتسجيل مع منتخب الجزائر - أخبار كلمتك

بعد غياب 605 أيام، رياض محرز يعود للتسجيل مع منتخب الجزائر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - نحح رياض محرز، نجم فريق أهلي جدة السعودي، في استعادة بريقه مع منتخب الجزائر، بعدما سجل هدفا في الفوز على ليبيريا، بنتيجة (5-1)، ضمن الجولة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، علمًا بأنه تأهل سلفا للبطولة الأفريقية، فيما توقف رصيد ليبيريا، عند 4 نقاط في المركز الأخير.

محرز يعود للتهديف مع الجزائر بعد غياب طويل

وجاء هدف رياض محرز في الدقيقة 29 من الشوط الأول، عبر ضربة رأسية مميزة، ليستعيد بريقه التهديفي على المستوى الدولي الرسمي للمرة الأولى منذ 605 أيام.

وتعود آخر زيارة لمحرز للشباك مع الجزائر في المباريات الرسمية إلى مواجهة النيجر يوم 23 مارس 2023، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، ليكمل 605 أيام بعد التسجيل ضد ليبيريا اليوم الأحد.

ويعد ذلك هو الهدف الدولي الثاني لرياض محرز في 2024، حيث سبق وأن هز شباك بوروندي وديا، يوم 9 يناير الماضي في ليلة فوز بلاده (4-0).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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