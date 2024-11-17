إتاحة النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

إتاحة النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب إنجلترا المؤقت بعد الفوز بخماسية على إيرلندا - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب إنجلترا المؤقت بعد الفوز بخماسية على إيرلندا - أخبار كلمتك

تعليق مثير للجدل لـ ميكالي بعد تعادل منتخب الشباب مع الجزائر - أخبار كلمتك

تعليق مثير للجدل لـ ميكالي بعد تعادل منتخب الشباب مع الجزائر - أخبار كلمتك

أحمد بتشان يجدد تعاقده مع نجوم ريكوردز على ثلاثة ألبومات - أخبار كلمتك

أحمد بتشان يجدد تعاقده مع نجوم ريكوردز على ثلاثة ألبومات - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

إنجلترا تكتسح إيرلندا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إنجلترا تكتسح إيرلندا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

إنجلترا تكتسح إيرلندا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:16 مساءً - دوري الأمم الأوروبية، فاز منتخب إنجلترا علي نظيره الأيرلندي بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح هاري كين التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وبعد دقيقتين فقط أضاف انتوني جوردون الهدف الثاني، وفي الدقيقة 58 أحرز جالاجير ثالث أهداف منتخب الأسود الثلاثة.

08440432f3.jpg
339d3704c8.jpg

 

وفي الدقيقة 75 سجل جاردو بوين الهدف الرابع لصالح إنجلترا، ثم في الدقيقة 79 تمكن هاروود الهدف الخامس.

0ca4f17464.jpg
de0f586288.jpg

تشكيل منتخب إنجلترا أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية
 

c89004b6a7.jpg

تشكيل أيرلندا أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية  

39e8ef68fe.jpg

وبتلك النتيجة تتصدر إنجلترا المجموعة بـ 15 نقطة، بينما تتواجد إيرلندا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.  

 

74d168d209.jpg
b846167b38.jpg

وتأتي اليونان في المركز الثاني وتملك 15 نقطة أيضًا، حيث تتخلف بفارق الأهداف عن إنجلترا، بينما تتذيل فنلندا المجموعة بلا نقاط.
f0d349fd59.jpg
43eab54e80.jpg

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتعادل مع أيرلندا سلبيا بالشوط الأول (صور)

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:10 - موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق