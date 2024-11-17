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الرياضة - 09:09 - انخفاض جديد.. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:09 - انخفاض جديد.. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - انخفاض جديد.. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - الذهب.. هبط سعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في مساء التعاملات، فبعدما سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3555 جنيها للبيع، انخفض في ختام التعاملات ليسجل 3550 جنيها للبيع.

سعر الذهب

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4057.25 جنيه 4034.25 جنيه
عيار 22 3719 جنيها 3698 جنيه
عيار 21 3550 جنيها 3530 جنيها
عيار 18 3042.75 جنيه 3025.75 جنيه
عيار 14 2366.75 جنيه 2353.25 جنيه
عيار 12 2028.5 جنيه 2017.25 جنيه
عيار 9 1521.5 جنيه 1512.75 جنيه

سعر جرام الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 ليسجل 4057.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 4034.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 ليسجل 3719 جنيها للبيع.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 3698 جنيها.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سيطر الهبوط على سعر الذهب عيار 21 ليسجل 3550 جنيها للبيع.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 3530 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

هيمن التراجع على سعر الذهب عيار 18 ليسجل 3042.75 جنيه للبيع.

كما سجل سعر شراء الذهب عيار 18 في سوق الصاغة المصرية نحو 3025.75 جنيه.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

هبط سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية ليسجل 2366.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 14 2353.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر شراء الذهب عيار 12 نحو 2017.25 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2028.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة نحو 1521.5 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 9 نحو 1512.75 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، نحو 28400 جنيه للبيع، 28240 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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