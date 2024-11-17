إتاحة النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

إتاحة النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب إنجلترا المؤقت بعد الفوز بخماسية على إيرلندا - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب إنجلترا المؤقت بعد الفوز بخماسية على إيرلندا - أخبار كلمتك

تعليق مثير للجدل لـ ميكالي بعد تعادل منتخب الشباب مع الجزائر - أخبار كلمتك

تعليق مثير للجدل لـ ميكالي بعد تعادل منتخب الشباب مع الجزائر - أخبار كلمتك

أحمد بتشان يجدد تعاقده مع نجوم ريكوردز على ثلاثة ألبومات - أخبار كلمتك

أحمد بتشان يجدد تعاقده مع نجوم ريكوردز على ثلاثة ألبومات - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

دورة شمال إفريقيا، تعادل سلبي بين مصر والجزائر بالشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دورة شمال إفريقيا، تعادل سلبي بين مصر والجزائر بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دورة شمال إفريقيا، تعادل سلبي بين مصر والجزائر بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:58 مساءً - دورة شمال إفريقيا للشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام نظيره منتخب الجزائر بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسنا استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي ميكالي، تشكيل الفراعنة لمواجهة نظيره منتخب الجزائر في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا للشباب.

تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

وبدأ منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مباراته أمام الجزائر في دورة شمال إفريقيا للشباب بتشكيل يضم كل من:

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏نص‏‏

منتخب مصر يرفع شعار لا بديل عن الفوز

منتخب الشباب المصري يدخل مباراته اليوم أمام نظيره الجزائري رافعا شعار لا بديل عن الفوز، لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، إلى جانب الحفاظ على حظوظه في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

منتخب الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر، كلمتك
منتخب الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر، كلمتك

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر

واختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم، استعداداته للقاء نظيره الجزائري، وتضمنت التدريبات الختامية مراجعة ميكالى المدير الفني خطة مباراة الغد وسط إصرار كبير من اللاعبين على تحقيق الفوز واللعب بروح قتالية للدفاع عن أحلام احفاد الفراعنة فى البطولة التى يتنافس خلالها منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وليبيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري بمدينة الإسماعيلية.

جمال علام يحفز لاعبي منتخب الشباب

وحرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على حضور التدريبات وتحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المباراة المهمة التى يخوضها منتخب الشباب فى ظروف استثنائية عقب تولى ميكالى الإدارة الفنية بنحو شهر وهو مالم يجعله يستعد لها بالشكل الكافي ومع ذلك تعهد المدرب البرازيلى بالقتال من أجل الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة.

وعقد جمال علام اجتماعا مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى المباراة وحصد نقاطها والفوز فى كل المباريات المتبقية من أجل الحفاظ على فرص الفراعنة فى قطع تذكرة التأهل إلى أمم أفريقيا

موعد مباراة شباب مصر والجزائر

تنطلق مباراة منتخب الشباب أمام نظيره المنتخب الجزائري في الثامنة مساءا، وتنقلها شبكة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 05:42 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق