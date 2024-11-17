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بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه مروان حمدي بملعب الدفاع الجوي (صور) - أخبار كلمتك

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بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه مروان حمدي بملعب الدفاع الجوي (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه مروان حمدي بملعب الدفاع الجوي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:58 مساءً - احتفل فريق بيراميدز بعيد ميلاد المهاجم مروان حمدي ، عقب انتهاء تدريب اليوم بملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، قبل استضافة نادي ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

 

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وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على الجونة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، وضربة بداية بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي بيراميدز في اللقاء، يوسف أوباما في الشوط الأول، ومروان حمدي في الشوط الثاني.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما

وفي الشوط الثاني، شارك أحمد ميهوب ووليد الكرتي ومحمد الشيبي وأحمد عاطف قطة ودودو الجباس ومروان حمدي وأحمد توفيق ويوسف أسامة وعماد ميهوب ومحمد فوفانا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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