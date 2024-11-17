إتاحة النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

إتاحة النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب إنجلترا المؤقت بعد الفوز بخماسية على إيرلندا - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب إنجلترا المؤقت بعد الفوز بخماسية على إيرلندا - أخبار كلمتك

تعليق مثير للجدل لـ ميكالي بعد تعادل منتخب الشباب مع الجزائر - أخبار كلمتك

تعليق مثير للجدل لـ ميكالي بعد تعادل منتخب الشباب مع الجزائر - أخبار كلمتك

أحمد بتشان يجدد تعاقده مع نجوم ريكوردز على ثلاثة ألبومات - أخبار كلمتك

أحمد بتشان يجدد تعاقده مع نجوم ريكوردز على ثلاثة ألبومات - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

منتخب توجو يفوز على غينيا الاستوائية 3-0 في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منتخب توجو يفوز على غينيا الاستوائية 3-0 في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

منتخب توجو يفوز على غينيا الاستوائية 3-0 في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:24 مساءً - تصفيات أمم إفريقيا، فاز منتخب توجو علي نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وسجل هدف التقدم لمنتخب توجو اللاعب ياو أنور في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، وأضاف دينكي الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم عاد ياو أنود في الدقيقة 87 ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب توجو. 

6c602aab65.jpg
10653d6597.jpg

 

وبتلك النتيجة يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني ويتوقف رصيده عند النقطة 8 ليتأهل رفقة الجزائر صاحبة الصدارة برصيد، بينما يحتل توجو المركز الثالث بـ 5 نقاط. 

الجزائر تفوز علي ليبيريا 

وفاز منتخب الجزائر على نظيره ليبيريا بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

افتتح منتخب ليبيريا التسجيل عن طريق سامبسون دويه في الدقيقة 6، فيما سجل هدف التعادل لـ الجزائر اللاعب عيسى ماندي في الدقيقة 20، وأحرز رياض محرز هدف التقدم في الدقيقة 30، فيما سجل الهدف الثالث بغداد بونجاح في الدقيقة 64، وجاء الهدف الرابع عن طريق أمين غويري في الدقيقة 74، فيما جاء الهدف الخامس والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة عن طريق محمد الأمين عمورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق