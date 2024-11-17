منتخب توجو يفوز على غينيا الاستوائية 3-0 في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:24 مساءً - تصفيات أمم إفريقيا، فاز منتخب توجو علي نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وسجل هدف التقدم لمنتخب توجو اللاعب ياو أنور في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، وأضاف دينكي الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم عاد ياو أنود في الدقيقة 87 ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب توجو.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني ويتوقف رصيده عند النقطة 8 ليتأهل رفقة الجزائر صاحبة الصدارة برصيد، بينما يحتل توجو المركز الثالث بـ 5 نقاط.

الجزائر تفوز علي ليبيريا

وفاز منتخب الجزائر على نظيره ليبيريا بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

افتتح منتخب ليبيريا التسجيل عن طريق سامبسون دويه في الدقيقة 6، فيما سجل هدف التعادل لـ الجزائر اللاعب عيسى ماندي في الدقيقة 20، وأحرز رياض محرز هدف التقدم في الدقيقة 30، فيما سجل الهدف الثالث بغداد بونجاح في الدقيقة 64، وجاء الهدف الرابع عن طريق أمين غويري في الدقيقة 74، فيما جاء الهدف الخامس والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة عن طريق محمد الأمين عمورة.

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