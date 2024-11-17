الرياضة - 02:54 - حزب الله يعلن استشهاد المسؤول الإعلامي محمد عفيف فى غارة للاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف، في غارة إسرائيلية على مركز حزب البعث وسط بيروت.

وكان قد شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على العاصمة اللبنانية بيروت، حيث استهدفت أحد المباني في منطقة رأس النبع.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة بالمبنى.