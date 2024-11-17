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الرياضة - 02:54 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:54 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:54 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - استقر سعر جرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، إذ سجل سعر عيار 21 نحو 3555 جنيهًا للبيع، و3535 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

وتراجع سعر الذهب عيار 24 منتصف تعاملات اليوم الأحد داخل محال الصاغة، عند 4062.75 جنيه للبيع، 4040 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

كما سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من التراجع خلال منتصف التعاملات داخل أسوق الصاغة عند 3724.25 جنيهًا للبيع، و3703.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

بينما تراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن بقيمة 5 جنيهات مسجلًا نحو 3555 جنيهًا للبيع، و3535 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وتراجع سعر الذهب عيار 18 خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في سوق الصاغة عند 3047.25 جنيه للبيع، و3030 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

فيما انخفض سعر الذهب عيار 14 الآن داخل أسواق الصاغة عند 2370 جنيها للبيع، و2356.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وعن الذهب عيار 12 الآن، وصل سعره داخل سوق الصاغة الآن إلى 3047.25 جنيه للبيع، و3030 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وتراجع سعر الذهب عيار 9 بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في الأسواق عند 1523.5 جنيه للبيع، و1515 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد17نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 28440 جنيه للبيع، و28280 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين وصل سعر أوقية الذهب داخل أسواق الصاغة الآن إلى 2563.21 دولار للبيع، و2562.94 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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