الرياضة - 02:16 - ما هو سعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024؟.. مفاجأة في عيار 21 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - ما هو سعر الذهب اليوم.. يواصل سعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، استقراره في أسواق الصاغة المصرية، وذلك عقب حالة الارتفاع التي سجلها بمستهل تعاملات اليوم، ليسجل سعر الذهب عيار 21 3560 جنيها للبيع.

ويستعرض موقع«الأسبوع»، لمتابعيه وزواره، إجابة سؤال ما هو سعر الذهب اليوم بجميع أعيرته، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4062.75 جنيه 4040 جنيه عيار 22 3724.25 جنيها 3703.25 جنيه عيار 21 3555 جنيها 3535 جنيها عيار 18 3047.25 جنيه 3030 جنيه عيار 14 2370 جنيه 2356.75 جنيه عيار 12 2031.5 جنيه 2020 جنيه عيار 9 1523.5 جنيه 1515 جنيه

سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 منتصف تعاملات اليوم الأحد داخل محال الصاغة، عند 4062.75 جنيه للبيع، و4040 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 حالة من التراجع خلال منتصف التعاملات داخل أسوق الصاغة عند 3724.25 جنيهًا للبيع، و3703.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بينما تراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن بقيمة 5 جنيهات مسجلًا نحو 3555 جنيهًا للبيع، و3535 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وتراجع سعر الذهب عيار 18 خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في سوق الصاغة عند 3047.25 جنيه للبيع، و3030 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وانخفض سعر الذهب عيار 14 الآن داخل أسواق الصاغة عند 2370 جنيها للبيع، و2356.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وعن الذهب عيار 12 الآن فوصل سعره داخل سوق الصاغة الآن إلى 3047.25 جنيه للبيع، و3030 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وتراجع سعر الذهب عيار 9 بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في الأسواق عند 1523.5 جنيه للبيع، و1515 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد17نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 28440 جنيه للبيع، و28280 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين وصل سعر أوقية الذهب داخل أسواق الصاغة الآن إلى 2563.21 دولار للبيع، و2562.94 دولار للشراء.