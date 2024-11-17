زغلول صيام يكتب: قراءة في ملف هاني أبو ريدة 30 سنة كورة.. هو مفيش غيره؟! أهلاوي ولّا زملكاوي؟! هل يتخلص من عيوبه في تلك الولاية؟! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - مع غلق باب الترشح أمس في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم ولم تتقدم سوى قائمة واحدة وهي قائمة المهندس هاني أبو ريدة بما يعني فوز قائمته بالتزكية، تباينت ردود الأفعال ما بين مبارك لهذه القائمة أملًا في غد أفضل لكرة القدم المصرية أو متشائمًا من إحداث تغيير بعد تراجع الكرة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

نعم من وجهة نظري هو قرار موفق في أن يتولى المهندس هاني أبو ريدة قيادة سفينة (شحطت) في الشاطئ وتحتاج إلى إنقاذ سريع وأيضًا قرار موفق منحه الثقة في اختيار من يعاونه في مهمة الإنقاذ وهو ما يعطي أملًا كبيرًا في غد أفضل للكرة المصرية.

هاني أبو ريدة

علة مدار أكثر من 30 عامًا تواجد أبو ريدة في اتحاد الكرة وتولى كافة المناصب من رئيس منطقة إلى عضو مجلس إداره إلى أمين صندوق إلى نائب رئيس إلى رئيس، وتقلد مناصب في الكاف والفيفا لم يتقلدها مصري من قبله. ممكن أن توجه أي اتهام لأبو ريدة إلا فيما يتعلق بنظافة اليد، فهو ينحدر من أصول عائلة كبيرة في مدينة بورسعيد جمعت بين الثراء المشروع والوطنية المتمثلة في شقيقه الأكبر الفريق سعد أبو ريدة أحد أبطال حرب أكتوبر رحمة الله عليه.

كلمه سهله يرددها البعض من الذين لم يكونوا قد ولدوا عندما كان أبو ريدة في اتحاد الكرة ويقولون ماذا قدم أبو ريدة لكرة القدم المصرية ؟!

ولأني واحد من الراصدين لمسيرة الاتحاد المصري لكرة القدم على مدار أكثر من 30 عامًا أقول لهؤلاء: إن أبو ريدة شريك أساسي في الإنجازات التي حدثت للكرة المصرية في فترة الـ 20 سنة رواج. الذي لا يعرفه هؤلاء أن أبو ريدة كان يتبنى مشروع تطوير القاعدة والاهتمام بمنتخبات الناشئين وكان نتاجها ما احتفلت به مصر خلال العشر سنوات الأولى من تلك الالفيه.

هاني أبو ريدة قدم الكثير والكثير لكرة القدم والأندية المصرية وفي الوقت الذي كانت تهاجمه جماهير النادي الأهلي خرجت إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن الخطيب لتوجه الشكر له رسميًّا دون أن تفصح عن السبب. وإدارة الزمالك نفسها تعرف دور أبو ريدة معها في أزماتها المالية أو مع الكاف ولكن طبيعي ألا يظهر دوره لأن وجوده في الكاف يمثل أفريقيا وليس دوره مساعدة الأندية المصرية.

أهلاوي ولا زملكاوي

القريبين من المهندس هاني أبو ريدة يعرفون أنه زملكاوي الهوى ولكن لا يظهر هذا ويتعامل مع كل أندية مصر سواسية.

في تلك الولاية أشفق على المهندس هاني أبو ريدة فهو أصبح كمن يمسك كرة نار في يده؛ لأنه يتسلم تركة ثقيلة وثقيلة جدًّا متخمة بالديون ولا توجد خطة أو منهج تسير عليه المنتخبات والساحة الكروية مرتبكة وأمام تقرير من 170 ورقة يضم مخالفات عديدة تحتاج الضبط.

نعم اختار أبو ريدة مجموعة ربما بعيدة عن مجال كرة القدم ولكنها ناجحة في أمور أخرى. هاني أبو ريدة يحتاج إلى ترتيب دولاب العمل داخل الاتحاد من خلال تقوية الجهاز التنفيذي والاهتمام بالجانب الفني واختيار اللجان المستقلة -وهي الحكام والانضباط والتظلمات- بكل شفافية.

لا يجب أن يستمر أي كائن مهما كان تلوثت يده في الفترة الأخيرة بمخالفات مهما كان اسمه وصفته؛ لأن التاريخ لا يرحم.

ولأني واحد أزعم قربي من المهندس هاني أبو ريدة فإن عيبه الوحيد هو العاطفة الزائدة عن الحد في بعض الأحيان، والتي يحاول البعض أن يستغلها لتمرير أمور مش ولابد. أعرف أن أبو ريدة يدفع من جيبه في مواضيع كثيرة ولا يستفيد بشيء ولكن هذه المرة لا بد أن يستعين بالمخلصين واستبعاد أصحاب المصالح ….عليه أن يبعد عن الهباشين والنتشين، ووقتها سيوفقه الله.