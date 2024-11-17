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تعرف على مجلس إدارة اتحاد الهوكي الجديد برئاسة أشرف فرحات - أخبار كلمتك

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تعرف على مجلس إدارة اتحاد الهوكي الجديد برئاسة أشرف فرحات - أخبار كلمتك

تعرف على مجلس إدارة اتحاد الهوكي الجديد برئاسة أشرف فرحات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - الهوكي، حسم أشرف فرحات فوزه برئاسة الاتحاد المصري للهوكي، عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزه بـ7 أصوات، على حساب منافسه رامي بدر والذي حقق 6 أصوات فقط.

ليقود "فرحات" اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

 

تعرف على مجلس إدارة اتحاد الهوكي الجديد برئاسة أشرف فرحات

فيما ضمن 5 أعضاء الفوز بعضوية مجلس الإدارة، وهم: "تامر حسني - محمد درويش - طارق عامر - حاتم حسن - أحمد نعيم راضي - حمدي عبد النبي".

وحضر الجمعية العمومية 13 هيئة من أصل 13 لهم حق الحضور والتصويت.

ويبلغ عدد الهيئات التي لها حق حضور انتخابات اتحاد الهوكي 13 هيئة وهم: “نادي الزمالك - نادي سموحة - نادي الشمس - نادي النوبي - نادي الطائرات - نادي الشرقية الرياضي - نادي اتحاد الشرطة - نادي بور فواد - نادي القناة - نادي النصر - نادي دابود - نادي الكنوز - نادي فرشة".

وتم استبعاد نادي الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" من حضور الجمعية العمومية بسبب عدم إرسال التفويض الخاص به.

وتنافس على رئاسة الاتحاد الثنائي رامي بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الحالي، وأشرف فرحات مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي للعبة، فيما لم يترشح شريف كمال رئيس الاتحاد الحالي وعضو اللجنة الأولمبية وذلك بعد تجاوزه عمر الـ 70 عامًا.

وعلى منصب العضوية تقدم 12 مرشحًا وهم: محمد درويش، هشام عبيد، حاتم الفكهاني، حمدي خليفة، أحمد عبد الكافي، طارق عامر وأحمد سعد الدين، أحمد عصمت، أحمد عطا، تامر حسني، أحمد نعيم، يحيى دعبس.

ويتطلب انتخاب رئيس وخمسة أعضاء لمجلس الإدارة وتحدد الجمعية العمومية المختارين بشكل فردي دون اللجوء للقوائم.

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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