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كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مواجهة قوية اليوم الأحد أمام نظيره النادي الأهلي، في قمة المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ8 مساء على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في مدينة نصر.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2.

قائمة خالد فتحي في انتخابات كرة اليد

أعلن خالد فتحي المرشح على رئاسة اتحاد كرة اليد قائمته، استعدادا لخوض الانتخابات المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وضمت قائمة خالد فتحي كلًّا من:

منصب الرئيس: خالد فتحي

نائب الرئيس: خالد ديوان

أمين الصندوق: نبيل خشبة

العضوية:

عمرو فتحي - خالد صالح - محمد جمال هليل - عبير عقيل - أحمد زقزوق - عمرو الشناوي.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

وتضم قائمة المرشحين كلًّا من:

منصب الرئيس:

خالد فتحي - محمد الأمين - هادي فهمي

نائب الرئيس:

ياسر الرملي - جابر سعيد - خالد ديوان

أمين الصندوق:

عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية:
محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - آمال زوام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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