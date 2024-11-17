الرياضة - 01:41 - قبل اجتماع المركزي المصري.. أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار في 10 بنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا هاما للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، لدراسة أسعار الفائدة الفائدة على الجنيه المصري للمرة السابعة خلال العام الجاري 2024، ذلك بعدما قرر تثبيت المعدلات طوال 4 اجتماعات ماضية.

ورفعت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة خلال العام 2024 لأعلى نطاق في مطلع شهر مارس الماضي عند 28.25% على الإقراض ولـ 27.25% على الإيداع، لليلة واحدة، حيث انتهت في الربع الأول من زيادة نسبتها 8%

يقدم كلمتك في السطور التالية أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار داخل 10 بنوك قبل قرار المركزي المصري يوم الخميس

شهادات الادخار

البنك الأهلي المصري

- سعر الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري «البلاتينية المتدرجة»، بأجل 3 سنوات ذات العائد السنوي: 30% بنهاية السنة الأولى، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% بنهاية السنة الثالثة، يبدأ شراء الشهادات من أو 1000 جنيه.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري «البلاتينية المتدرجة»، بأجل 3 سنوات ذات العائد الشهري: 26% شهريا في السنة الأولي و22% في السنة الثانية و18% بالسنة الثالثة، يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك الأهلي المصري، «البلاتينية السنوية» بأجل سنة واحدة: 23.5% سنوي يصرف عائدها شهرياً بوتيرة ثابتة وبعائد آخر يصرف يومياً نسبته 23%، وثالث بفائدة 27% يصرف بنهاية أجل الشهادة، ويبدأ شراء شهادة الادخار من أول 1000 جنيه.

بنك مصر

- سعر الفائدة في بنك مصر على شهادة ادخار طلعت حرب» بأجل سنة واحدة: 23.5% سنوي شهري، 27% سنوي يصرف بنهاية المدة، يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار «ابن مصر الثلاثية المتناقصة»، بأجل 3 سنوات في بنك مصر: يصرف البنك العائد على 3 دوريات ما بين شهري وربع سنوي ثابت وسنوي، وهي كالآتي:

- سعر الفائدة الشهري: 26% في السنة الأولي و22.5% في الستة الثانية و19% خلال السنة الثالثة.

- سعر العائد الربع سنوي: 27% في السنة الأولي و23% في السنة الثانية و19% بالسنة الثالثة.

- سعر العائد السنوي: 30% بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% في الثالثة، يبدأ شراء الشهادة من أول 1000 جنيه.

البنك التجاري الدولي مصر CIB

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك التجاري الدولي «premium» بأجل 3 سنوات: يصرف عائد الشهادة بدورية شهرية ثابتة تحت سعر فائدة 20% سنويا، ويبدأ شراء الشهادة من أول مليون جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك التجاري الدولي «plus» بأجل 3 سنوات: يصل عائدها إلى 19% ويصرف شهريا بوتيرة ثابتة، ويبدأ شراء الشهادة من أول 500 ألف جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك التجاري الدولي«Prime» بأجل 3 سنوات: يصرف عائد الشهادة تحت فائدة 18% كل شهر بوتيرة ثابتة، ويبدأ شرائها من أول 100 ألف جنيه.

بنك نكست

- سعر الفائدة على شهادة ادخار بنك نكست «الثلاثية ذات العائد المتناقص»: يصرف العائد متدرجاً بفائدة 27% بنهاية السنة الأولي و21% بنهاية السنة الثانية، و17% بالسنة الثالثة، يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

بنك قطر - QNB مصر

- سعر الفائدة على شهادة ادخار بنك QNB مصر «فريست بلس» بأجل 3 سنوات: 21.50% يصرف العائد شهريا، يبدأ شراء الشهادة من أول 5 ملايين جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار بنك قطر مصر «Exclusive» بأجل 3 سنوات: 21% سنويا يصرف عائدها شهريا، ويبدأ شرائها من أول مليون جنيه.

بنك سايب

- سعر الفائدة على شهادة ادخار بنك سايب «EXCELLENCE PLUS» بأجل 3 سنوات: 23% سنويا يصرف عائدها شهريا بدورية ثابتة، يبدأ شرائها من أول 5 ملايين جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار بنك سايب «PRIME» بأجل 3 سنوات: 22% سنويا يصرف عائدها شهريا بوتيرة ثابتة يبدأ شرائها من أول 1000 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي مصر

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك الأهلي الكويتي «المتميزة ذات العائد المتناقص» بأجل 3 سنوات ذات العائد السنوي: 30% بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% بنهاية السنة الثالثة، يبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك الأهلي الكويتي «المتميزة ذات العائد المتناقص» بأجل 3 سنوات ذات العائد الشهري: 26% خلال السنة الأولي، 22% في السنة الثانية، 18% بالسنة الثالثة، يبدأ شرائها من أول مليون جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار البنك الأهلي الكويتي «المتميزة الثابتة» بأجل 3 سنوات: يصرف عائدها شهرياً بفائدة 21%، وربع سنوي بفائدة 22.10% يبدأ شرائها من أول ألف جنيه، وبعائد آخر شهري ثابت بفائدة 22% ذلك عند الشراء بحد أدني 500 ألف جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة البنك الأهلي الكويتي «الثلاثية التراكمية أجل 3 سنوات»: 85% يصرف عائدها بنهاية المدة، يبدأ شرائها من ألف جنيه.

بنك الكويت الوطني

- سعر الفائدة على شهادات ادخار بنك الكويت الوطني «تربو» الثلاثية ذات العائد المتدرج: 27% سنوي يصرف شهرياً، 22% في السنة الثانية، 18% خلال السنة الثالثة، يبدأ شرائها من أول 10 آلاف جنيه.

- سعر الفائدة على شهادات ادخار بنك الكويت الوطني «الإيداع الثلاثية»: 22.50% يصرف شهريا، 22.75% يصرف كل 3 أشهر، 23% يصرف كل 6 أشهر، يبدأ شرائها من أول 100 ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني مصر

- سعر الفائدة على شهادة ادخار بنك الإمارات دبي الوطني «الثلاثية المميزة»: 22% شهريا، 23% سنويا، يبدأ شراء الشهادة بحد أدنى 3 ملايين جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار بنك الإمارات دبي الوطني «الثلاثية»: 19% سنويا يصرف شهريا، يبدأ شرائها من أول 1000 جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار بنك الإمارات دبي الوطني «الرباعية»: 20.50% سنويا يصرف شهريا، يبدأ شرائها بحد أدنى 100 ألف جنيه.

بنك قناة السويس

- سعر الفائدة على شهادة ادخار بنك قناة السويس «شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت»: 22% سنويا يصرف شهريا، يبدأ شرائها بحد أدنى 1000 جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار بنك قناة السويس WEEKEND SAVER» الأسبوعية أجل 3 سنوات: فائدة 21% سنويا يصرف عائدها أسبوعيا، يبدأ شراء الشهادة بحد أدنى 10 آلاف جنيه.