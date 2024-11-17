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أشرف فرحات رئيسًا لاتحاد الهوكي - أخبار كلمتك

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أشرف فرحات رئيسًا لاتحاد الهوكي - أخبار كلمتك

أشرف فرحات رئيسًا لاتحاد الهوكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - الهوكي، فاز أشرف فرحات برئاسة اتحاد الهوكي في الانتخابات المقامة حاليًّا في مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وحصل أشرف فرحات على 7 أصوات مقابل 6 أصوات لمنافسه رامي بدر، ليفوز بمنصب رئاسة الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية حضور 13 هيئة من أصل 13 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

وحضر الاجتماع ممثلي أندية، الزمالك، اتحاد الشرطة، مصنع الطائرات، الشمس، النصر، الشرقية، القناة، بورفؤاد، سموحة، النوبي العام، الكنوز، قرشة، دابود.

الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي

ويبلغ عدد الهيئات التي لها حق الحضور والتصويت في انتخابات اتحاد الهوكي 13 هيئة رياضية، بعد انسحاب نادي الشرقية للدخان.

صراع ثنائي على رئاسة الاتحاد

وشهدت انتخابات اتحاد الهوكي صراعا ثنائيا على رئاسة الاتحاد بين كل من، رامي بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأشرف فرحات مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي للعبة.

12 مرشحًا على العضوية

وفي العضوية تواجد 12 مرشحًا وهم: 

هشام عبيد - حاتم الفكهاني - حمدي خليفة - أحمد عبد الكافي - طارق عامر - أحمد سعد الدين - أحمد عصمت - محمد درويش - أحمد عطا - تامر حسني - أحمد نعيم - يحيى دعبس.

ويتكون مجلس إدارة اتحاد الهوكي طبقًا للائحة من رئيس و5 أعضاء، يتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية اليوم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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