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الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الأحد - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103 ألاف و740 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر، خلال يوم واحد أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا، وإصابة 139 آخرين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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