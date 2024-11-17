الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة تفاصيل التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025، وذلك بالتماشى مع الاقتراب من الانتهاء من موعد التسجيل

رابط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن للراغبين في التسجيل والتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025، الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج، واتباع الخطوات التالية:

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

وجاءت شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية، كالتالي:

1) أن يكون المتقدم كامل الأهلية.

2) أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

3) ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا في 19 فبراير المقبل.

4) يتاح للمتقدم أن يكون بين عمر 18 سنة إلى 25 سنة في حالة أن يكون مرافق لأحد الوالدين.

5) لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عام.

6) أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

7) أن يكون المتقدم لم يسبق له التقديم في أي جهة سواء حج قرعة التابع لوزارة الداخلية أو سياحية أو في أكثر من جمعية.

خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

ويمكن التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على تسجيل طلب حج جمعيات.

- الضغط على أن المقدم يوافق على الإقرار.

- اختيار المديرية التابع لها المتقدم.

- اختيار الإدارة التابع لها المتقدم.

- اختيار الجمعية التابع لها المتقدم.

- اختيار مستوي الرحلة.

- قراءة التعليمات جيدًا.

- الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

- تسجيل البيانات المطلوبة.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة رقم المصنع.

- كتابة الأرقام الظاهرة على الشاشة في خانة اختبار التحقق.

- الضغط على التالي.

- بعد تسجيل كافة البيانات المطلوبة، يتم الضغط على تأكيد الطلب.

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025

وأما عن الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025، فتتمثل فيما يلي:

-مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب.

- الحالات المتقدمة من أمراض الأوعية الدموية.

- الحالات المتقدمة من أمراض التليف الكبدي.

- الحالات المتقدمة من أمراض الأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل «السل الرئوي المفتوح».