الرياضة - 12:53 - وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز المدعم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه ليست هناك نية لتحريك أسعار الخبز المدعم، والرقابة مستمرة على تحسين جودته ووصوله لمستحقيه.

وأضاف: وزارة التموين تعمل على ضمان استقرار الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ونطلب من جميع المواطنين الصبر ودعم مجهودات الوزارة، وستظهر النتائج على أرض الواقع قريبًا.

وأكد «فاروق» على أن زيادة الاحتياطي من السلع الأساسية آمن ويكفي الطلب لأكثر من 6 أشهر، وفي بعض السلع غطي الاحتياطي ما يصل إلى 13 شهرا.

وحول مسألة استيراد بعض السلع، مثل البيض، من الخارج لضبط الأسواق، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي كإجراء مؤقت، مضيفًا “نعمل بالتوازي مع المنتجين المحليين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هوامش ربح متوازنة تتماشى مع المعايير العالمية.”

وعن جانب استيراد بعض السلع، مثل البيض، أوضح وزير التموين إنها خطوة مؤقته لضبط الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي مع المنتجين المحليين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هوامش ربح متوازنة تتماشى مع المعايير العالمية.