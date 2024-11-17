الرياضة - 12:53 - مصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب جاء متماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا «إن هؤلاء لا نسميهم لاجئين ولكنهم ضيوف».

وقال بكري خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون لجوء الأجانب، عندما تنامت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي على ضيوف مصر قال الرئيس السيسي «ماتبقوش انتوا والزمن عليهم».

وأضاف بكري، أن كل التقارير التي تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، تشير إلى أن قانون اللاجئين فيه حماية لحقوق الإنسان، وهؤلاء الذين قسا عليهم الزمن، مضيفا «لولا حكمة المشير محمد حسين طنطاوي والرئيس السيسي لضاعت مصر لا قدر الله» وأن هذه الحكمة استطاعت أن تجنب مصر من هذا المصير.

واختتم النائب مصطفى بكري حديثه بأنه لكل الأسباب السابقة يعلن موافقته على قانون لجوء الأجانب.