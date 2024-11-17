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الرياضة - 12:13 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ منتصف تعاملات اليوم الأحد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:13 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ منتصف تعاملات اليوم الأحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:13 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ منتصف تعاملات اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:13 مساءً - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، إذ سجل سعره في البنك لتجاري الدولي نحو 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الدولار على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار على مؤشر جوجل اليوم نحو 49.30 جنيه.

الدولار على مؤشر جوجل

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 49.35 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي اليوم نحو 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم نحو 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي اليوم نحو 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

بلغ سعر الدولار في ميد بنك اليوم نحو 49.35 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم نحو 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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