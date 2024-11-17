دوري الأمم الأوروبية، هاكان يكشف سبب عدم استكماله مباراة تركيا وويلز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - كشف التركي هاكان تشالهان أوجلو لاعب وسط إنتر ميلان سبب فشله في استكمال مباراة منتخب بلاده أمس السبت أمام ويلز بمنافسات دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بالتعادل السلبي

هاكان خرج في نهاية الشوط الأول متأثرا بإصابة عضلية، وهي نفسها التي عانى منها مطلع أكتوبرالماضي وغاب بسببها عن بعض المباريات.

إصابة هاكان

وشعر هاكان بتكرار الألم الذي عانى منه مسبقا في العضلة المقربة للفخذ اليسرى والتي أجبرته على الغياب عن مباريات يونج بويز ويوفنتوس وإمبولي.

تصريحات هاكان بعد مباراة ويلز

وقال هاكان في تصريحاته بعد مباراة تركيا أمس: "نظرا لجدول المباريات المكثف للغاية لم يكن لدي سوى القليل من الوقت للراحة لقد مر أسبوعان منذ إصابتي ولكنني شعرت بألم في نفس المنطقة وبدأت تؤلمني".

وأضاف: "لم أرغب في المخاطرة سأخضع خلال الساعات القادمة لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي".

ويستعد إنتر لاستئناف مبارياته بمواجهة هيلاس فيرونا بالجولة 13 من الدوري الإيطالي يوم السبت القادم، وبعدها بثلاثة أيام أمام لايبزيج الألماني بدوري أبطال أوروبا.

ويلز وتركيا



مباراة تركيا وويلز

وتعادل منتخب تركيا مع نظيره منتخب ويلز بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأهدر المنتخب التركي فرصة حصد النقاط الثلاثة حينما أضاع محمد كريم أكتورك ركلة جزاء في الدقيقة 88.



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