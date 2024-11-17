الرياضة - 11:21 - الاستثمار في الذهب للمبتدئين.. نصائح مهمة لتحقيق أكبر عائد مادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - الاستثمار في الذهب للمبتدئين.. يتجه الكثير من المواطنين حاليا للبحث عن طرق أكثر أمانا لادخار أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، لذا يلجأ الكثير لاختيار الاستثمار في الذهب من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم مع تقدم الزمن، ويتساءل المبتدئين عن أفضل الخطوات والنصائح للاستثمار في الذهب.

الاستثمار في الذهب للمبتدئين

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أفضل طرق وخطوات ونصائح الاستثمار في الذهب للمبتدئين.

نصائح الاستثمار في الذهب

هناك العديد من النصائح الثمينة التي يجب معرفتها قبل اتخاذ خطوة الاستثمار في الذهب وهي كالتالي:

-يجب تحديد أهدافك الاستثمارية بوضوح.

- عليك تحديد المخاطر والعوائد التي يمكن أن تقابلها.

-ثم يجب عليك عمل دراسة جيدة لسوق الذهب ومتابعة حركة أسعار الذهب بشكل مستمر.

-ومن ثم اختيار الوقت المناسب للاستثمار بحيث يمنحك التوازن.

-يجب عليك التنوع في المحفظة الاستثمارية من خلال توزيع استثماراتك على أصول مختلفة مثل الأسهم، السندات، العقارات والسلع

-يجب عليك أيضا معرفة إيجابيات وسلبيات الاستثمار.

ماهي أفضل طرق للاستثمار في الذهب للمبتدئين؟

هناك العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، وذلك لضمان تحقيق عائد استثماري كبير ومن هذه الطرق مايلي:

1- الاستثمار في الذهب المادي

تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعا للاستثمار في الذهب وتكون عن طريق شراء الذهب المادي في صورة مجوهرات وسبائك والاحتفاظ بهم، أو قطع نقدية أو أحجار كريمة، ويمكنك الاحتفاظ بالذهب الفعلي وتخزينه بطريقة آمنة.

2- صناديق الاستثمار في الذهب

يتم هذا عن طريق شراء أسهم في بورصة الذهب، حيث أن الأسهم تزداد قيمتها مع ارتفاع أسعار الذهب، ويتم إدارة هذه الصناديق من قبل شركات الاستثمار المتخصصة وتتبع عادةً أسعار الذهب المعدني.

3- استثمار الذهب رقميا عبر الإنترنت.

تعتبر هذه الاستراتيجية حديثة حيث يمكن شراء الذهب عبر الإنترنت، مع تخزين بشكل آمن في خزائن مؤمنة وكذلك يمكنك الحصول على الذهب الفعلي عند طلبه.

4-التداول في العقود الآجلة للذهب:

وتتم هذه الطريقة عبر الأسواق المالية، والتي تسمح بشراء أو بيع كميات محددة من الذهب في وقت مستقبلي بسعر محدد مسبقًا

مخاطر الاستثمار في الذهب

هناك العديد من المخاطر الشائعة للاستثمار في معدن الذهب والتي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار ومن بينها الآتي:

-يمكن أن يتعرض الذهب لتقلبات حادة تؤثر على قيمة الاستثمار، لأن سعر الذهب يتأثر بتقلبات السوق من بينها العوامل الاقتصادية المتعددة، والتضخم، وتغيرات في العرض والطلب، وسياسات البنوك المركزية، والأحداث العالمية مثل الأزمات السياسية والاقتصادية.

- عدم توفر التداول السريع فيوجد هناك صعوبة في بيع الذهب بسرعة في بعض الحالات، وقد يتعذر العثور على مشترين في الوقت المناسب أو قد تتطلب عملية البيع إجراءات إضافية أو دفع رسوم.

- قد تكون العوائد المحققة من الذهب محدودة أو غير مؤكدة.

-قد تواجه تكاليف إضافية لتأمين تخزين الذهب بشكل موثوق ومأمون، بالإضافة إلى ذلك، فقد تواجه مخاطر سرقة الذهب أو فقدانه في حالة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

-عدم التنويع الكافي في محفظتك الاستثمارية يعرضك لمخاطر، حيث يعتبر التنويع هامًا لتقليل المخاطر وتحقيق استقرار أفضل على المدى الطويل.