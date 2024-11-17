الرياضة - 11:04 - بعد وصوله أمريكا.. أعراض جدرى القرود وطرق الوقاية منه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، أول حالة إصابة «بالسلالة الفرعية 1 من فيروس «جدري القرود» في ولاية كاليفورنيا، وهي الإصابات الأولى من هذا النوع في الولايات المتحدة، وهذا وفقا لما أعلنته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرض جدري القرود وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

بداية ظهور جدري القرود

مرض جدري القرود هو مرض نادر تم اكتشافه لأول مرة في عام 1958، عندما انتشر بين عدد كبير من القردة المخصصة للأبحاث العلمية، وقد تم تسجيل أول إصابة بين البشر عام 1970.

معلومات حول أعراض فيروس جدري القرود

الأعراض المبكرة

ارتفاع درجة حرارة الجسم

القشعريرة.

الصداع.

آلام العضلات والظهر.

ألم المفاصل.

تورّم الغدد اللمفاوية.

التعب والإرهاق.

التعرق.

السعال

الغثيان

ضيق التنفس

ألم الحلق

انسداد الأنف

الأعراض المتقدمة

يبدأ طفح جدري القرود بالظهور على منطقة الوجه والصدر

يبدأ بالانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم، ومنها:

داخل الفم والأنف.

الأعضاء التناسلية

منطقة الشرج.

اليدين والذراعين.

الساقين والقدمين.

داخل العينين، بما في ذلك القرنية أو ملتحمة العين.

طرق الوقاية من فيروس جدري القرود

- اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون أو معقم اليدين

- ارتداء كمامة

- تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للألم مثل الباراسيتامول

- تجنب لمس الأشياء الموجودة في المساحات المشتركة

- حافظ على جفاف البشرة وابق عليها مكشوفة

- استخدم الشطف بالمياه المالحة للقروح في الفم.

- ابق في المنزل وفي غرفتك الخاصة إن أمكن.

- التطعيم

-تجنب الحيوانات

-الأدوات الناقلة للعدوى