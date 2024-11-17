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موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:51 صباحاً - يلتقي منتخب إنجلترا مع أيرلندا مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وأيرلندا

تنطلق مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وأيرلندا

تذاع مباراة إنجلترا أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد عبر قناة beIN sports HD1.

وتتصدر إنجلترا المجموعة بـ12 نقطة بعد فوزها على اليونان بثلاثية في الجولة الماضية.


وتأتي اليونان في المركز الثاني وتملك 12 نقطة أيضًا، حيث تتخلف بفارق الأهداف عن إنجلترا،. أما أيرلندا تأتي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وفنلندا تتذيل المجموعة بلا نقاط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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