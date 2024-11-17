وكيل الأزهر: الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض أوتو تك بمشاركة 300 شركة محلية ودولية - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض أوتو تك بمشاركة 300 شركة محلية ودولية - أخبار كلمتك

المشاط تعلن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار - أخبار كلمتك

المشاط تعلن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار - أخبار كلمتك

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر - أخبار كلمتك

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر - أخبار كلمتك

نائب برلماني حوثي يفتح النار بشأن حادثة احراق مواطن نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

نائب برلماني حوثي يفتح النار بشأن حادثة احراق مواطن نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يكتسح شباك تذاكر دور العرض بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يكتسح شباك تذاكر دور العرض بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: فلسفة القرآن لا مكان فيها لعلاقات الصراع والقتال مع المسالمين - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: فلسفة القرآن لا مكان فيها لعلاقات الصراع والقتال مع المسالمين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المصري - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - يستأنف الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب حلمي زامورا بالقلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة النادي المصري البورسعيدي. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا، عقب المشاركة في المباراة الودية أمام فريق النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم الجمعة على ملعب شهداء بنينا الدولي.

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

96d551639c.jpg
0db6b142eb.jpg
3d17f3ccda.jpg
71f03d4276.jpg
7dc1b34423.jpg

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نجم الزمالك يتلقى عروضا احترافية من فرنسا والإمارات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق