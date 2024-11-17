الرياضة - 10:00 - اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ict».

معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

والجدير بالذكر أن المعرض يعد واحدًا من أهم الأحداث السنوية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويستقطب المعرض كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشهد استعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية.

التحول الرقمي والتنمية المستدامة

يعقد المعرض هذا العام، تحت شعار، يعكس التوجه نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض الإعلان عن مبادرات ومشروعات جديدة تسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا.