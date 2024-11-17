الرياضة - 09:27 - الأسبوع المقبل.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:27 صباحاً - مرتبات شهر نوفمبر 2024.. تفصلنا أيام معدودة عن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للموظفين العاملين في الدولة بالقطاع العام والخاص، لذا يبحث الكثير منهم عن مواعيد وأماكن صرف المرتبات.

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وتوفر بوابة كلمتك، لمتابعيها وقرائها، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وقيمة المرتبات وفقًا لكل شريحة في المجتمع، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر2024، للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

كما تصرف مرتبات شهر نوفمبر في يوم الإثنين 25 نوفمبر للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2024

- يصل مرتب موظفي الدرجة الممتازة لشهر نوفمبر إلى 12.200 جنيه.

- يصل مرتب موظفي الدرجة العالية لشهر نوفمبر إلى 10.200 جنيه.

- يصل مرتب موظفي درجة المدير العام لشهر نوفمبر إلى 9200 جنيه.

- يصل مرتب موظفي الدرجة الأولى لشهر نوفمبر إلى 8200 جنيه.

- يصل مرتب موظفي الدرجة الثانية لشهر نوفمبر إلى 8000 جنيه.

- يصل مرتب موظفي الدرجة الثالثة لشهر نوفمبر إلى 7500 جنيه.

- يصل مرتب موظفي الدرجة الرابعة لشهر نوفمبر إلى 7000 جنيه.

- يصل مرتب موظفي الدرجة الخامسة لشهر نوفمبر إلى 6500 جنيه.

- يصل مرتب موظفي الدرجة السادسة لشهر نوفمبر إلى 6000 جنيه

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين والموظفين في مختلف قطاعات الدولة، بداية من يوم الأحد المقبل 24 نوفمبر، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 28 من نفس الشهر، ويتم صرف المتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر2024

ويمكن للعاملين في أجهزة الدولة، صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، من عدة أماكن منها:

- فروع البنوك.

- فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر، وذلك طوال أيام الصرف.