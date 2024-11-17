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الرياضة - 08:27 - الأرصاد الجوية توضح تفاصيل حالة طقس اليوم.. وبيان عاجل بشأن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:27 - الأرصاد الجوية توضح تفاصيل حالة طقس اليوم.. وبيان عاجل بشأن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:27 - الأرصاد الجوية توضح تفاصيل حالة طقس اليوم.. وبيان عاجل بشأن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - حالة طقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 و درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة وكافة المحافظات الأخرى.

حالة الطقس اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس

طقس اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلًا، ومعتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس في القاهرة

طقس الأحد

وقالت الأرصاد الجوية إن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وشواطئ شمال الدلتا، وسرعة الرياح (55:40 كم/ س)، وارتفاع الأمواج (3:2 متر).

حالة الطقس

سقوط أمطار خفيفة

وأضافت الأرصاد أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر، وهناك وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون كثيفة على بعض المناطق مع شبورة مائية صباحًا.

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 27 16

بنها 26 17

دمنهور 25 16

وادى النطرون 26 16

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 26 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 16

دمياط 25 20

بورسعيد 25 21

الإسماعيلية 27 16

السويس 27 17

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 27 15

نِخِل 23 11

كاترين 19 07

الطور 26 16

طابا 24 16

شرم الشيخ 28 21

الإسكندرية 23 15

العلمين 23 15

مطروح 22 13

السلوم 22 13

سيوة 23 12

رأس غارب 27 18

الغردقة 28 19

سفاجا 28 18

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 21

حلايب 27 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 26 15

بني سويف 26 15

المنيا 26 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 14

قنا 29 16

الأقصر 29 16

أسوان 29 17

الوادي الجديد 28 13

أبوسمبل 29 16

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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