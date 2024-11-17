وكيل الأزهر: الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض أوتو تك بمشاركة 300 شركة محلية ودولية - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض أوتو تك بمشاركة 300 شركة محلية ودولية - أخبار كلمتك

المشاط تعلن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار - أخبار كلمتك

المشاط تعلن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار - أخبار كلمتك

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر - أخبار كلمتك

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر - أخبار كلمتك

نائب برلماني حوثي يفتح النار بشأن حادثة احراق مواطن نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

نائب برلماني حوثي يفتح النار بشأن حادثة احراق مواطن نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يكتسح شباك تذاكر دور العرض بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يكتسح شباك تذاكر دور العرض بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: فلسفة القرآن لا مكان فيها لعلاقات الصراع والقتال مع المسالمين - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: فلسفة القرآن لا مكان فيها لعلاقات الصراع والقتال مع المسالمين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:27 - سعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:27 - سعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:27 - سعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية بـ مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3560 جنيهًا للبيع، 3540 جنيهًا للشراء في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4068.5 جنيه للبيع، 4045.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3729.5 جنيه للبيع، 3708.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3560 جنيهًا للبيع، 3540 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3051.5 جنيه للبيع، 3034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2373.25 جنيه للبيع، 2360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2034.25 جنيه للبيع، 2022.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1525.75 جنيه للبيع، 1517.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 28480 جنيهًا للبيع، 28320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4068 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3560 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3051 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 28480 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2563 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

اقرأ أيضاً
أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 17 نوفمبر 2024

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

ارتفاع في عيار 21.. سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أبرزها إيطاليا وفرنسا، مباريات اليوم في الأمم الأوروبية وتصفيات أفريقيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق