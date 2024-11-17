الرياضة - 08:27 - سعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية بـ مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3560 جنيهًا للبيع، 3540 جنيهًا للشراء في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4068.5 جنيه للبيع، 4045.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3729.5 جنيه للبيع، 3708.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3560 جنيهًا للبيع، 3540 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3051.5 جنيه للبيع، 3034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2373.25 جنيه للبيع، 2360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2034.25 جنيه للبيع، 2022.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1525.75 جنيه للبيع، 1517.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 28480 جنيهًا للبيع، 28320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4068 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3560 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3051 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 28480 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2563 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.