الرياضة - 07:22 - بقوة 7ر4 درجة.. زلزال يضرب أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 07:22 صباحاً - أعلن المركز القومي الأفغاني لرصد الزلازل أن زلزالا شدته 7ر4 درجة بمقياس ريختر ضرب أفغانستان في ساعة مبكرة اليوم /الأحد/.

وذكر المركز -في معرض تدوينة نشرها على منصة إكس- أنه تم تسجيل هذا الزلزال في الساعة الرابعة والدقيقة 43 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وتم رصده على عمق 160 كيلومترًا.

وأضاف قائلًا أنه تم تسجيل مركز هذا الزلزال عند خط عرض 12ر36 درجة شمالًا، وخط طول 16ر71 درجة شرقًا، ولم ترد أي تقرير يشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.