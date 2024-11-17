الرياضة - 07:05 - اليوم.. أولى جلسات استئناف «عصام صاصا» وشقيقه على حكم حبسهما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 07:05 صباحاً - تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأحد، في أولى جلسات نظر استئناف مطرب المهرجانات الشهير «عصام صاصا» وشقيقه محمد على حسبهما عام مع الشغل في قضية تزوير توكيل.

وعاقبت جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، بحبس مطرب المهرجانات الشعبي «عصام صاصا» وشقيقه «محمد» مع الشغل والسجن 10 سنوات للمتهمين الأخرين في واقعة تزوير محرر رسمي.

استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى طلبات دفاع عصام صاصا وشقيقه وآخرين في قضية التزوير، والذي التمس البراءة تأسيسا على خمسة دفوع، أولها: انتفاء ركن جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي، وثانيها: انتفاء القصد الجنائي الخاص والعام من علم وإرادة، وثالثها: انتفاء الأسباب الدافعة لارتكاب جريمة التزوير ورابعها: انعدام المصلحة لكل من المتهم بالتزوير والمتهم بالتزوير لصالحه، وخامسا: بطلان تحريات المباحث لفقدها شرطي الكفاية والجدية.