الرياضة - 07:05 - الداخلية تكشف موعد إجراء قرعة الحج 2025 بمديريات الأمن بالمحافظات.. اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 07:05 صباحاً - كشفت وزارة الداخلية، السبت، عن البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم إجراء القرعة يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 بمديريات أمن (القاهرة، الشرقية، مطروح)، ويوم الخميس الموافق 21/11/2024 بمديريات أمن (الجيزة، الإسكندرية، دمياط)، ويوم السبت الموافق 23/11/2024 بمديريات أمن (البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء).
وأضافت أنه سيتم إجراء القرعة يوم الأحد الموافق 24/11/2024 بمديريات أمن (كفرالشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف)، ويوم الاثنين الموافق 25/11/2024 بمديريات أمن (أسيوط، السويس، البحرالأحمر، الأقصر، الفيوم، المنوفية)، ويوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024 بمديريات أمن (سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية).
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