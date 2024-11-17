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الرياضة - 07:05 - الداخلية تكشف موعد إجراء قرعة الحج 2025 بمديريات الأمن بالمحافظات.. اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:05 - الداخلية تكشف موعد إجراء قرعة الحج 2025 بمديريات الأمن بالمحافظات.. اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:05 - الداخلية تكشف موعد إجراء قرعة الحج 2025 بمديريات الأمن بالمحافظات.. اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 07:05 صباحاً - كشفت وزارة الداخلية، السبت، عن البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم إجراء القرعة يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 بمديريات أمن (القاهرة، الشرقية، مطروح)، ويوم الخميس الموافق 21/11/2024 بمديريات أمن (الجيزة، الإسكندرية، دمياط)، ويوم السبت الموافق 23/11/2024 بمديريات أمن (البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء).

وأضافت أنه سيتم إجراء القرعة يوم الأحد الموافق 24/11/2024 بمديريات أمن (كفرالشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف)، ويوم الاثنين الموافق 25/11/2024 بمديريات أمن (أسيوط، السويس، البحرالأحمر، الأقصر، الفيوم، المنوفية)، ويوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024 بمديريات أمن (سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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