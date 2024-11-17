لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:53 صباحاً - وجهت ليلى بيريرا، رئيس نادي بالميراس البرازيلي، انتقادات لاذعة وساخرة لفكرة التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي.

وقالت رئيس نادي بالميراس لشبكة VIVA SPORT البرازيلية: “إن ناديها ليس عيادة طبية كي يتعاقد مع نيمار”.

— Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) https://twitter.com/futbrasileirao_/status/1857920364564853162?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضافت: "نيمار لاعب رائع، ولكننا نبرم الصفقات لنستفيد منها، ونتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع المشاركة فور انضمامه للفريق".

ويواجه نيمار شكوكًا حول مستقبله مع الهلال بسبب كثرة إصاباته التي أفسدت تجربته مع الفريق السعودي.

وانضم نيمار إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي وسط توقعات بصفقة مدوية، ولكن اللاعب البرازيلي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده ضد أوروغواي خلال شهر أكتوبر 2023 بتصفيات كأس العالم.

وغاب نيمار عن المستطيل الأخضر لمدة عام كامل قبل أن يعود للمشاركة يوم 21 أكتوبر الماضي أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة بعدما قررت إدارة الهلال قيده بالقائمة الآسيوية.

وتعرض اللاعب البرازيلي للإصابة في مباراة الاستقلال الإيراني بالبطولة القارية ليغيب لفترة تصل إلى 6 أسابيع.

وارتبط اسم نيمار بالرحيل إلى سانتوس البرازيلي بعد نهاية عقده مع الهلال في صيف 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.