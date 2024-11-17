إغلاق باب التقديم اليوم، وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

إغلاق باب التقديم اليوم، وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدعوة الإسلامية والحوار الحضاري، اليوم - أخبار كلمتك

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدعوة الإسلامية والحوار الحضاري، اليوم - أخبار كلمتك

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:53 صباحاً - وجهت ليلى بيريرا، رئيس نادي بالميراس البرازيلي، انتقادات لاذعة وساخرة لفكرة التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي.

 

وقالت رئيس نادي بالميراس لشبكة VIVA SPORT البرازيلية: “إن ناديها ليس عيادة طبية كي يتعاقد مع نيمار”.

— Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) https://twitter.com/futbrasileirao_/status/1857920364564853162?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضافت: "نيمار لاعب رائع، ولكننا نبرم الصفقات لنستفيد منها، ونتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع المشاركة فور انضمامه للفريق".

ويواجه نيمار شكوكًا حول مستقبله مع الهلال بسبب كثرة إصاباته التي أفسدت تجربته مع الفريق السعودي.

وانضم نيمار إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي وسط توقعات بصفقة مدوية، ولكن اللاعب البرازيلي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده ضد أوروغواي خلال شهر أكتوبر 2023 بتصفيات كأس العالم.

وغاب نيمار عن المستطيل الأخضر لمدة عام كامل قبل أن يعود للمشاركة يوم 21 أكتوبر الماضي أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة بعدما قررت إدارة الهلال قيده بالقائمة الآسيوية.

وتعرض اللاعب البرازيلي للإصابة في مباراة الاستقلال الإيراني بالبطولة القارية ليغيب لفترة تصل إلى 6 أسابيع.

وارتبط اسم نيمار بالرحيل إلى سانتوس البرازيلي بعد نهاية عقده مع الهلال في صيف 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

دوري الأمم الأوروبية، السويد تخطف فوزا هاما أمام سلوفاكيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق