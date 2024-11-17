الرياضة - 05:08 - حزب الله اللبناني يستهدف محطة غاز إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:08 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني مساء السبت في بيان، أنه قصف للمرة الأولى قاعد نيشر التي تضم محطة غاز في جنوب شرق حيفا، وذلك بصليات صاروخية.

قال حزب الله إن مقاتليه يخوضون اشتباكات من مسافة الصفر مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع جنوبي لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.