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الرياضة - 05:08 - حزب الله اللبناني يستهدف محطة غاز إسرائيلية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:08 - حزب الله اللبناني يستهدف محطة غاز إسرائيلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - حزب الله اللبناني يستهدف محطة غاز إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:08 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني مساء السبت في بيان، أنه قصف للمرة الأولى قاعد نيشر التي تضم محطة غاز في جنوب شرق حيفا، وذلك بصليات صاروخية.

قال حزب الله إن مقاتليه يخوضون اشتباكات من مسافة الصفر مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع جنوبي لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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