الرياضة - 04:20 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 04:20 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الانحاء وفي الصباح الباكر.

ويتوقع خبراء الأرصاد وفقا لـ طقس اليوم وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على شمال ووسط سيناء، مع تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط وفقا لـ طقس اليوم تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 27 16

بنها 26 17

دمنهور 25 16

وادى النطرون 26 16

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 26 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 16

دمياط 25 20

بورسعيد 25 21

الإسماعيلية 27 16

السويس 27 17

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 27 15

نخل 23 11

كاترين 19 07

الطور 26 16

طابا 24 16

شرم الشيخ 28 21

الإسكندرية 23 15

العلمين 23 15

مطروح 22 13

السلوم 22 13

سيوة 23 12

رأس غارب 27 18

الغردقة 28 19

سفاجا 28 18

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 21

حلايب 27 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 26 15

بني سويف 26 15

المنيا 26 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 14

قنا 29 16

الأقصر 29 16

أسوان 29 17

الوادي الجديد 28 13

أبوسمبل 29 16