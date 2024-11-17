الرياضة - 02:18 - أبرزها إنجلترا ضد إيرلندا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:18 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 17 - 11 - 2024 العديد من المباريات للمنتخبات الوطنية في مختلف المسابقات خلال فترة التوقف الدولى الحالية، حيث تقام مواجهات فى دوري الأمم الأوروبية بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

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مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

لاتفيا X أرمينيا - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مقدونيا الشمالية X جزر فاروه - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

إنجلترا X إيرلندا - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فنلندا X اليونان - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5

النمسا X سلوفينيا - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

النرويج X كازاخستان - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الكيان الصهيوني X بلجيكا - الساعة 9:45 مساء

إيطاليا X فرنسا - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

توجو X غينيا الإستوائية - الساعة 6 مساء

الجزائر X ليبيريا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة

المنصورة X وي - الساعة 2:30 ظهرا

بروكسي X السكة الحديد - الساعة 2:30 ظهرا

منتخب السويس X المقاولون العرب - الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport 1

طنطا X القناة - الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport 1

راية X سبورتنج - الساعة 5 مساء على قناة on time sport 1