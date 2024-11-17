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الرياضة - 02:18 - أبرزها إنجلترا ضد إيرلندا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:18 - أبرزها إنجلترا ضد إيرلندا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:18 - أبرزها إنجلترا ضد إيرلندا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:18 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 17 - 11 - 2024 العديد من المباريات للمنتخبات الوطنية في مختلف المسابقات خلال فترة التوقف الدولى الحالية، حيث تقام مواجهات فى دوري الأمم الأوروبية بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

لاتفيا X أرمينيا - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مقدونيا الشمالية X جزر فاروه - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

إنجلترا X إيرلندا - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فنلندا X اليونان - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5

النمسا X سلوفينيا - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

النرويج X كازاخستان - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الكيان الصهيوني X بلجيكا - الساعة 9:45 مساء

إيطاليا X فرنسا - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

توجو X غينيا الإستوائية - الساعة 6 مساء

الجزائر X ليبيريا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة

المنصورة X وي - الساعة 2:30 ظهرا

بروكسي X السكة الحديد - الساعة 2:30 ظهرا

منتخب السويس X المقاولون العرب - الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport 1

طنطا X القناة - الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport 1

راية X سبورتنج - الساعة 5 مساء على قناة on time sport 1

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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