الرياضة - 01:46 - اليوم.. 4 عروض من مصر والإمارات وليبيا ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:46 صباحاً - تشهد اليوم /الأحد/ فعاليات اليوم الثاني من الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، (دورة الفنان القدير جلال الشرقاوي)، تقديم 4 عروض مسرحية من مصر والإمارات وليبيا ضمن مسابقات المهرجان المختلفة، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

ويقدم غدا على المسرح المكشوف بالساحة الخارجية لقصر ثقافة شرم الشيخ، كعرض أول وحصري، العرض المسرحي المصري"دون كيشوت" ضمن مسابقة مسرح الطفل، والعرض مأخوذ عن رواية تعد من أقدم الروايات الخيالية في الأدب الأسباني، التي تركز على تحقيق الأهداف وتطوير الشخصية، ورغم ما بها من أحداث، فهي تركز على العمل وتنمية الشخصية.

كما يعرض على المسرح الرئيسي بقصر ثقافة شرم الشيخ العرض المسرحي "اصطياد" من الإمارات، ضمن مسابقة العروض الكبرى. العرض من تأليف وإخراج مهند كريم، وتقديم فرقة دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، وتقدم ليبيا عرضها المسرحي"خرف"على مسرح الساحة المكشوف بالسوق القديم بشرم الشيخ، ضمن مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية.

وتختتم فعاليات اليوم الثاني على المسرح الرئيسي بعرض مسرحي مصري بعنوان "مائة وثلاثون قطعة" ضمن مسابقة العروض الكبرى، تقدمه فرقة بالطو المسرحية من المنصورة، ديكور محمد طلعت، إضاءة عز حلمي، أزياء ومكياج نور الدين بحر، توزيع موسيقي إسلام علي، تصميم استعراضات أحمد مجدي، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج.