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الرياضة - 12:42 - اختيار ويليام شارف سكرتيرا لموظفي البيت الأبيض - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:42 - اختيار ويليام شارف سكرتيرا لموظفي البيت الأبيض - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - اختيار ويليام شارف سكرتيرا لموظفي البيت الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:42 صباحاً - صرح الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا، دونالد ترامب، أمس السبت باختيار "ويليام أوين شارف" للعمل كمساعد للرئيس وسكرتيرا لموظفي البيت الأبيض.

حيث ذكرت ذلك النبأ شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، من دون التطرق إلى المزيد.

وكان شارف في السابق عضوا في الفريق القانوني لترامب الذي تم الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الستين في تاريخ الولايات المتحدة يوم 6 نوفمبر 2024 بعد تنافسه مع المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، كامالا هاريس.

وكان ترامب قد تولى رئاسة الولايات المتحدة خلال الفترة (2017 - 2021).

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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