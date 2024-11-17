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دوري الأمم الأوروبية، السويد تخطف فوزا هاما أمام سلوفاكيا - أخبار كلمتك

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دوري الأمم الأوروبية، السويد تخطف فوزا هاما أمام سلوفاكيا - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، السويد تخطف فوزا هاما أمام سلوفاكيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - دوري الأمم الأوروبية، حقق منتخب السويد فوزا هاما أمام منتخب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما  بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم السبت.

وسجل هدفي منتخب السويد كل من، فيكتور جيوكيرس في الدقيقة 3، وأليكسندر إيزاك في الدقيقة 48، فيما سجل هدف منتخب سلوفاكيا الوحيد اللاعب دافيد هانكو في الدقيقة 19.

فوز هولندا على المجر

وفاز منتخب هولندا على نظيره منتخب المجر بنتيجة 0/4، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أمستردام أرينا"، بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم السبت.

سجل هدف هولندا الأول اللاعب عن طريق فاوت فيخهورست ركلة جزاء في الدقيقة 21، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق جاكبو في الدقيقة الـ 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء أيضا.

وجاء الهدف الثالث عن طريق دومفريس في الدقيقة 64، والرابع سجله كوبمينرس في الدقيقة 86.

توقف مباراة هولندا والمجر 

فيما توقفت مباراة هولندا والمجر بعد تعرض أحد أفراد دكة بدلاء المجر لأزمة صحية طارئة.

حيث أن أحد أعضاء الطاقم الفني لمنتخب المجر أصيب بوعكة صحية في الدقائق الأولى من المباراة، وحالته مستقرة وهو واعي وتم نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف لإجراء الفحص.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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