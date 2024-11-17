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الرياضة - 12:10 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 في بداية نعاملات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، نحو3560 جنيه للبيع و3540 جنيه للشراء، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2563.21 دولار.

سعر الذهب في مصر

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع كل ما يخص سعر الذهب في مصر، ويمكنكم متابعة التحديثات باستمرار من خلال الخدمة المتقدمة والشاملة لجميع المجالات، من خلال الضغط هنــــا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4068.5 جنيه 4045.75 جنيه
عيار 22 3729.5 جنيها 3708.5 جنيه
عيار 21 3560 جنيها 3540 جنيها
عيار 18 3051.5 جنيه 3034.25 جنيه
عيار 14 2373.25 جنيه 2360 جنيه
عيار 12 2034.25 جنيه 2022.75 جنيه
عيار 9 1525.75 جنيه 1517.25 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 4068.5 جنيه للبيع، 4045.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم نحو 3729.5 جنيه للبيع، 3708.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في صباح التعاملات نحو 3560 جنيها للبيع، 3540 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات إلى 3051.5 جنيه للبيع، 3034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

أما سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الصباحية فسجل نحو 2373.25 جنيه للبيع، 2360 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 2034.25 جنيه للبيع، 2022.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بينما وصل سعر الذهب عيار 9 في بداية التعاملات إلى 1525.75 جنيه للبيع، 1517.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، نحو 28480 جنيها للبيع، 28320 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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