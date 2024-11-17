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الرياضة - 12:10 - بصواريخ نوعيّة.. حزب الله اللبناني يستهدف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - بصواريخ نوعيّة.. حزب الله اللبناني يستهدف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - بصواريخ نوعيّة.. حزب الله اللبناني يستهدف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - استهدف حزب الله اللبناني بصواريخ نوعيّة 5 قواعد للجيش الإسرائيلي معلنًا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله -في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت- "استهدف حزب الله عند الساعة 7:45 مساء اليوم عددًا من القواعد العسكرية في مدينة حيفا المحتلة ومنطقة الكرمل بعدد من الصواريخ النوعية، وهي قواعد حيفا التقنيّة وحيفا البحريّة وستيلا ماريس وطيرة الكرمل، وللمرّة الأولى، قاعدة نيشر جنوب شرق مدينة حيفا.

كما استهدف بصواريخ موجهة تجمعات لقوات إسرائيلية في مستوطنات مرغليوت وكفر جلعادي وراميم ودبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع بصاروخٍ موجّه.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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