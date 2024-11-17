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الرياضة - 12:10 - موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - موعد مباراة إيطاليا وفرنسا.. ستكون الأنظار مصوبة نحو ملعب سان سيرو، والذي سينير أضواءه ابتهاجا بقمة أوروبية مثالية تجمع الديوك بالأزوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري الأمم الأوروبية "المستوى الأول".

ورغم أن منتخبي إيطاليا وفرنسا ضمنا رسميا التأهل إلى ربع نهائي دوري أمم أوروبا، إلا أن الثأر سيكون هو الحاسم في مباراة سان سيرو، بعد خسارة الديوك في عقر دارهم في لقاء الذهاب.

إيطاليا وفرنسا

موقف فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا تتصدر المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل دون خسارة، أما منتخب فرنسا فيحتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة.

وكان منتخب فرنسا استقبل نظيره الإيطالي يوم 6 سبتمبر الماضي، على ملعب بارك دي برانس، وانتهت المواجهة بتفوق الأزوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ليلة شهدت تألق أبناء المدرب لوتشيانو سباليتي.

ورغم وجود مبابي وكتيبة الديوك القوية وتقدمهم في النتيجة عن طريق برادلي باركولا، إلا أنهم خسروا بالثلاثة في النهاية، سجلها كل من فيدريكو ديماركو ودافيد فراتسي وجياكومو راسبادوري.

إيطاليا وفرنسا

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد إيطاليا

ويأتي تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد إيطاليا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

في خط الدفاع: جوليس كوندي - إبراهيما كوناتي - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

في خط الوسط الدفاعي: نجولو كانتي - أدريان رابيو.

في خط الوسط الهجومي: ميكايل أوليس - وارين زايري إميري - برادلي باركولا

في خط الهجوم: ماركوس تورام

إيطاليا وفرنسا

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع ضد فرنسا

ويأتي تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع ضد فرنسا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينز - أليساندرو بونجيورنو - أليساندرو باستوني

في خط الوسط: فيديريكو دي ماركو - أليساندرو تونالي - مانويل لوكاتيلي - دافيد فراتسي - أندريه كامبياسو

في خط الهجوم: نيكولو باريلا - مويس كين.

موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

ليلة مثالية أخرى في انتظار المتابعين بين إيطاليا وفرنسا مساء يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، والتي يحتضنها ملعب سان سيرو.

وتنطلق مباراة إيطاليا وفرنسا في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وفرنسا

ويمكنكم متابعينا في كل مكان مشاهدة مباراة إيطاليا وفرنسا يوم الأحد عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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