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الرياضة - 12:10 - مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على جميع المحافظات والمدن المصرية، مشيرة إلى أنه يسود، الأحد، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل.

حالة الطقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد من ظواهر جوية تؤثر على حالة الطقس اليوم صباحا، مشيرة إلى أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط الرياح.

نصائح هامة

نصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة أثناء سقوط الأمطار، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وضرورة القيادة بهدوء أثناء الأمطار الغزيرة.

تحذيرات الهيئة من حالة الطقس

حذرت الهيئة من أربعة ظواهر جوية هامة قد تؤثر على حالة الطقس اليوم الأحد:

1. الشبورة المائية: من المتوقع أن تكون الشبورة كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يعيق الرؤية على تلك الطرق.

2. نشاط الرياح: ستنشط الرياح أحيانًا على معظم أنحاء البلاد، وتستمر على فترات متقطعة.

3. الأمطار: من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

4. اضطراب الملاحة البحرية: حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط والشواطئ الشمالية للدلتا، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و55 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

العظمي الصغرى

القاهرة والوجه البحري 26 17

السواحل الشمالية 23 14

شمال الصعيد 26 13

جنوب الصعيد 29 16

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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