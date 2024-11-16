ضربة موجعة لبايرن ميونخ بعد إصابة نجمه مع منتخب ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - تعرض بايرن ميونخ، لضربة موجعة، خلال فترة التوقف الدولي، وذلك بعد إصابة لاعبه جوشوا كيميتش، المنضم لصفوف المنتخب الألماني.

وشارك كيميتش أساسيا في المواجهة الجارية حاليا أمام البوسنة والهرسك في فرايبورج، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وصنع كيميتش، الهدف الأول الذي سجله جمال موسيالا بضربة رأسية، والذي مهد الطريق أمام تقدم الألمان بسباعية دون رد.

وفي الدقيقة 71، سقط كيميتش على أرض الملعب بعد تعرضه إلى إلتواء في الكاحل، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليحل مكانه روبن كوخ.

وبهذا الانتصار، ضمن منتخب ألمانيا، التأهل في صدارة المجموعة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام المجر، الثلاثاء المقبل.

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