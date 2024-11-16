إغلاق باب التقديم اليوم، وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

إغلاق باب التقديم اليوم، وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدعوة الإسلامية والحوار الحضاري، اليوم - أخبار كلمتك

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدعوة الإسلامية والحوار الحضاري، اليوم - أخبار كلمتك

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - حزب الله اللبناني يستهدف محطة غاز إسرائيلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - حزب الله اللبناني يستهدف محطة غاز إسرائيلية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

ضربة موجعة لبايرن ميونخ بعد إصابة نجمه مع منتخب ألمانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضربة موجعة لبايرن ميونخ بعد إصابة نجمه مع منتخب ألمانيا - أخبار كلمتك

ضربة موجعة لبايرن ميونخ بعد إصابة نجمه مع منتخب ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - تعرض بايرن ميونخ، لضربة موجعة، خلال فترة التوقف الدولي، وذلك بعد إصابة لاعبه جوشوا كيميتش، المنضم لصفوف المنتخب الألماني.

وشارك كيميتش أساسيا في المواجهة الجارية حاليا أمام البوسنة والهرسك في فرايبورج، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وصنع كيميتش، الهدف الأول الذي سجله جمال موسيالا بضربة رأسية، والذي مهد الطريق أمام تقدم الألمان بسباعية دون رد.

وفي الدقيقة 71، سقط كيميتش على أرض الملعب بعد تعرضه إلى إلتواء في الكاحل، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليحل مكانه روبن كوخ.

وبهذا الانتصار، ضمن منتخب ألمانيا، التأهل في صدارة المجموعة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام المجر، الثلاثاء المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:10 - اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى حسن العبيدي على حكم إعدامه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق