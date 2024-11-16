الرياضة - 11:01 - اعرف محافظتك امتى؟.. مواعيد قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 11:01 مساءً - قرعة الحج 2025.. تفصلنا ساعة واحدة عن آخر موعد للتسجيل في قرعة الحج 2025، ويتساءل الراغبون في أداء فريضة الحج عن مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات.. التفاصيل في السطور التالية.

مواعيد قرعة الحج 2025

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موعد انتهاء التقديم في قرعة الحج 2025

وأكدت وزارة الداخلية أنه سينتهي التقديم في قرعة الحج 2025 عبر موقع وزارة الداخلية، بعد حوالي ساعة من الآن.

مواعيد إجراء قرعة الحج في المحافظات

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة - الشرقية - مطروح)، يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة - الإسكندرية - دمياط)، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر.

- يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة - بورسعيد - الدقهلية - المنيا - أسوان جنوب سيناء)، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر.

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن ( كفر الشيخ - الوادي الجديد - الإسماعيلية - الغربية- بنى سويف)، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر.

-يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط - السويس - البحر الأحمر - الأقصر - الفيوم- المنوفية)، يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر.

- يتم إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - قنا - شمال سيناء - القليوبية)، يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2025

- نموذج طلب الحج الورقي.

- جواز السفر.

- بطاقة الرقم القومي «السارية الصلاحية».

- بيان بالحالة الصحية ونوع المرض «إن وجد».

كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025

- الدخول على موقع وزارة الداخيلة.

-اختيار بوابة الحج.

-اختيار تسجيل طلب حج القرعة.

-قراءة التعليمات جيدًا.

-الضغط على إقرار مقدم الطلب ثم التالي.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- وإدخال بيانات المرافقين- إن وجد.

- تأكيد الطلب.

-التسجيل في قرعة الحج 2025 بنجاح ثم انتظار النتيجة.