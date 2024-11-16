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دوري الأمم الأوروبية، توقف مباراة هولندا والمجر بسبب أزمة صحية لأحد أفراد دكة البدلاء - أخبار كلمتك

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دوري الأمم الأوروبية، توقف مباراة هولندا والمجر بسبب أزمة صحية لأحد أفراد دكة البدلاء - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، توقف مباراة هولندا والمجر بسبب أزمة صحية لأحد أفراد دكة البدلاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 10:36 مساءً - توقفت مباراة هولندا والمجر، التي تجري مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، بعد تعرض أحد أفراد دكة بدلاء المجر لأزمة صحية طارئة.

ويقع منتخب هولندا مع المجر في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات البوسنة والهرسك ومنتخب ألمانيا.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما تأتي المجر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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