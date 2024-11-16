إصابة لاعب الأهلي بشرخ في عظام الوجه وارتجاج بالمخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 10:36 مساءً - أثبتت الفحوصات الطبية تعرض آدم محمد يوسف، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، للإصابة بشرخ في عظام الوجه وارتجاج بالمخ، وذلك بعد إصابته في مباراة فريقه اليوم أمام الإسماعيلي.

وأكد الدكتور محمد إمام، طبيب فريق مواليد 2009 بالأهلي، أن اللاعب سيظل تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 24 ساعة، قبل أن يتقرر خروجه لمتابعة العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

وتعرض آدم يوسف للإصابة بعدما اصطدم وجهه برأس رجب أحمد رجب حارس الأهلي، في محاولة من الثنائي لتشتيت الكرة خلال المواجهة التي جمعت بين الأهلي والإسماعيلي عصر اليوم السبت.



أهلي 2009 يفوز على الإسماعيلي

وفاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 على ضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح عمر عبد الرحيم التسجيل للأهلي بتسديدة صاروخية في الدقيقة السابعة، بعدما تلقى تمريرة متقنة برأسية محمد عماد، وفي الدقيقة 43 تلقى أحمد عبد الهادي بينية مميزة من يحيى وائل رياض على حدود منطقة الست ياردات ليطلق تسديدة قوية في الشباك ويضاعف تقدم الأهلي، وخلال الشوط الثاني سجل الإسماعيلي هدفه الوحيد، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2-1.

تشكيل أهلي 2009 أمام الإسماعيلي



وبدأ «أهلي 2009 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رجب أحمد رجب.

الدفاع: شوقي السعيد - محمد حمدي قمر - محمد عماد - سيف تامر.

الوسط: عمر عبد الرحيم - أحمد عبد الهادي - محمد أيمن - يحيى وائل رياض.

الهجوم: سيف كريم - عبد العزيز خالد.

وشارك آدم يوسف بدلًا من محمد عماد، ومحمد إبراهيم بدلًا من شوقي السعيد، وعمر حجاج بدلًا من محمد أيمن، ومحمد علاء بدلًا من أحمد عبد الهادي، ومحمد السيد بدلًا من آدم محمد يوسف الذي تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد اصطدامه بالحارس رجب أحمد، وتوجه عقب انتهاء المباراة إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009 رصيده إلى 18 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراة وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 4 مباريات.

وفاز «أهلي 2009 على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا وخسر أمامه بركلات الترجيح 19 - 20، وفاز على الزمالك 1 - 0، وعلى بلدية المحلة 2 - 0، وخسر أمام زد 1 - 2، وأمام بتروجت 0 - 1، وأمام مودرن سبورت 1 - 2، وأمام إنبي 0 - 3، وفاز على الإسماعيلي 2 - 1، مسجلًا 15 هدفًا مقابل 12 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًّا، ومحمد علي مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.

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